Gesellschaft : Wehrpflicht: Bundesregierung gegen Wiedereinführung

von dpa

06. August 2018, 14:10 Uhr

Die Bundesregierung hat eine Rückkehr zur Wehrpflicht abgelehnt. Das stehe nicht zur Debatte, so die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Das Verteidigungsministerium äußerte sich ähnlich. Die Diskussion über eine allgemeine Dienstpflicht sei aber sehr hilfreich, so Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Das Engagement junger Menschen für den Staat verdiene hohe Wertschätzung. Man müsse die Rahmenbedingungen allerdings attraktiver gestalten und - so wörtlich - den jungen Menschen handfeste persönliche Vorteile bieten.