Migration : Weißes Haus scheitert mit Berufung gegen Einreisestopp

Das Weiße Haus hat bei seinem Vorgehen gegen das Verbot eines Einreisestopps für Menschen aus sechs muslimischen Ländern eine Schlappe erlitten. Ein Berufungsgericht in Richmond hat in einer heute bekanntgewordenen Entscheidung das Urteil aus erster Instanz aus dem Bundesstaat Maryland aufrechterhalten. Über ein weiteres Berufungsverfahren aus dem Bundesstaat Hawaii muss demnächst ein Berufungsgericht in Seattle entscheiden. Das Weiße Haus hatte den Einreisestopp mit Interessen der Nationalen Sicherheit begründet.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 21:45 Uhr