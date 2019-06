Sportereignisse : Weißrusslands Präsident Lukaschenko eröffnet Europaspiele

von dpa

22. Juni 2019, 00:13 Uhr

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat in Minsk die 2. Europaspiele eröffnet. Die Feier im Dinamo-Stadion wies mit dem Abschluss eines Fackellaufs und dem Entzünden des Feuers in der Arena viele Parallelen zu Olympia auf. Die 22 000 Zuschauer begrüßten Lukaschenko, der auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Weißrusslands ist, mit verhaltenem Applaus. Bis zum 30. Juni treten fast 4000 Athleten aus 50 Nationen zu den Wettkämpfen in 15 Sportarten an. 149 deutsche Sportler sind am Start.