Brände : Weiteres Feuer in Kalifornien bedroht Menschen und Häuser

Avatar_prignitzer von dpa

30. Oktober 2019, 19:44 Uhr

Ein neuer Flächenbrand in Südkalifornien hat Tausende Anwohner aus ihren Häusern getrieben. Nach Mitteilung der Feuerwehr bedrohte das sogenannte «Easy»-Feuer nordwestlich von Los Angeles mehr als 6000 Gebäude. Die Flammen fraßen sich nahe an die Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek in Simi Valley heran. Die Einrichtung, wo der frühere US-Präsident und seine Frau Nancy Reagan beigesetzt sind, wurde wegen des Feuers geschlossen. Wegen starker Winde heute hatte der US-Wetterdienst vor einem «extremen Feuerrisiko» gewarnt.