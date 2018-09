Extremismus : Weiteres Montagskonzert gegen Gewalt und Hetze in Chemnitz

von dpa

08. September 2018, 12:43 Uhr

Eine Woche nach dem großen «#wirsindmehr»-Konzert mit rund 65.000 Besuchern in Chemnitz wollen an diesem Montag erneut Musiker bei einem Open Air gegen Gewalt und Hetze in der sächsischen Stadt eintreten. Am Karl-Marx-Monument in Chemnitz sollen unter anderem die Bands Die Zöllner und Apfeltraum auftreten, wie die Chemnitzer Wirtschaftsförderung mitteilte. Erwartet würden rund 2000 Besucher, der Eintritt sei frei. Beim ersten «#wirsindmehr»-Konzert spielten unter anderem Kraftklub und den Toten Hosen.