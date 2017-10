Wetter : Weiterhin fast kein Zugverkehr im Norden und Osten

von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 00:31 Uhr

Nach dem schweren Unwetter rechnet die Bahn bis weit in den Tag hinein mit Beeinträchtigungen des Zugverkehrs im Norden und Osten Deutschlands. Für gestrandete Reisende stehen in einigen Bahnhöfen leere Züge bereit. Durch das Sturmtief «Xavier» kamen in Deutschland mindestens sieben Menschen ums Leben. Die Feuerwehren riefen vielerorts den Ausnahmezustand aus. In Berlin fuhren zeitweise auch im Nahverkehr keine Busse und Bahnen. Bei mehreren Flughäfen war der Betrieb ebenfalls beeinträchtigt.