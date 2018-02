Konflikte : «Welt»: Deniz Yücel «verlässt das Gefängnis und ist frei»

von dpa

16. Februar 2018, 13:53 Uhr

Istanbul (dpa) - Nach mehr als einem Jahr in Haft hat der «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel nach Angaben seiner Zeitung das Gefängnis in der Türkei verlassen. Yücel sei frei, schrieb die «Welt» bei Twitter. Yücels Anwalt Veysel Ok twitterte ein Bild des Journalisten, auf dem er seine Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel umarmt.