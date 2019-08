Ausbildung : Weltbester Fliesenleger kommt aus Deutschland

von dpa

27. August 2019, 21:51 Uhr

Der beste Fliesenleger der Welt kommt aus Deutschland. Janis Gentner aus Aalen in Baden-Württemberg hat bei der Weltmeisterschaft der Berufe in der russischen Stadt Kasan den ersten Platz in seiner Disziplin belegt. Weltbester Zimmermann wurde Alexander Bruns aus der Nähe von Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz. Bei dem viertägigen Wettbewerb traten rund 1350 junge Fachkräfte aus mehr als 60 Ländern der Welt an. Vier Tage lang hatten sie Zeit, um Aufgaben zu lösen.