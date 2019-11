Verkehr : Weltkriegsbombe am Berliner Flughafen Schönefeld entschärft

Avatar_prignitzer von dpa

30. November 2019, 08:53 Uhr

Die am Berliner Flughafen Schönefeld gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft worden. Kampfmittelexperten hätten sie in der Nacht ohne Komplikationen unschädlich gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Fund der Bombe war der Flugbetrieb am Freitagmittag für gut eine Stunde unterbrochen worden. In dieser Zeit wurden nach Flughafen-Angaben sechs ankommende Maschinen nach Tegel umgeleitet. Sechs Starts hatten sich verzögert. Die Bombe war bei Bauarbeiten an einem Rollweg entdeckt worden.