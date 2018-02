Fußball : Werner mit Doppelpack: Leipzig siegt nach Rückstand in Neapel

von dpa

15. Februar 2018, 23:22 Uhr

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sein erstes K.o.-Rundenspiel in der Europa League beim SSC Neapel gewonnen und gute Voraussetzungen für den Einzug ins Achtelfinale geschaffen. Gegen den Tabellenführer der Serie A gewann das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl 3:1 Vor einer Kulisse von nur rund 15 000 Zuschauern im Stadion San Paolo bot der Bundesliga-Zweite eine über weite Strecken gute Partie, ließ zwar mehrere Torgelegenheiten aus, bewies aber nach dem Rückstand Moral. Das Rückspiel findet am 22. Februar in Leipzig statt.