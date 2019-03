Wetter : Wetterdienst: Am Rosenmontag wird es besonders stürmisch

von dpa

02. März 2019, 12:38 Uhr

Das Wetter zeigt den Narren dieses Jahr wohl eine lange Nase. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, machen die Meteorologen ausgerechnet den Rosenmontag als Hauptsturmtag von Tief «Bennet» aus. Am Sonntag und Dienstag werde es zwar auch windig sein, mit Höchstgeschwindigkeiten von rund 60 Stundenkilometern könnten die Straßenumzüge aber durchaus stattfinden. Anders am Montag, an dem in den Karnevalshochburgen Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern sehr wahrscheinlich seien.