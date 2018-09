Regierung : Wieder Rücktritt in Frankreich: Sportministerin Flessel geht

von dpa

04. September 2018, 12:06 Uhr

Die beliebte französische Sportministerin Laura Flessel will die Mitte-Regierung von Édouard Philippe verlassen. Flessel führte dafür in einer Mitteilung vom Dienstag «persönliche Gründe» an. Ins Detail ging sie dabei nicht. Damit steigt der Druck auf Staatschef Emmanuel Macron zu einer größeren Regierungsumbildung. Erst vor einer Woche war Umweltminister Nicolas Hulot überraschend zurückgetreten. Er hatte dies mit mangelnden Fortschritten beim Umwelt- und Klimaschutz begründet.