Naturschutz : Wiener sollen die Hasen und Kaninchen der Stadt zählen

von dpa

30. März 2018, 13:00 Uhr

Die Wiener sollen zu Ostern Hasen suchen. Dazu ruft die ansässige Universität für Veterinärmedizin im Projekt «StadtWildTiere» auf. Die Verbreitung von Wildkaninchen und Feldhasen im Stadtgebiet soll dokumentiert werden, auch um über die Lebensweise der Wildtiere im urbanen Raum zu informieren. «Viele Menschen kennen die Tiere in Nationalparks besser als die in ihrer direkten Nachbarschaft. Wir wollen das ändern», so der Leiter des Projekts, Richard Zink. Die Wiener haben nach dem Projektstart vor drei Jahren bereits über 7000 Tiere in ihrer Stadt dokumentiert.