Feste : Wiesn-Aufbau beginnt

Mitten im Hochsommer startet München in die heiße Phase der Oktoberfestvorbereitungen. Gut zwei Monate vor dem Anstich verwandelt sich die Theresienwiese in eine riesige Baustelle. Ab Montag wird das 31 Hektar große Festgelände für Passanten gesperrt, nur einige Durchgänge bleiben offen. Bis kurz vor Beginn des größten Volksfests der Welt am 16. September rollen Sattelschlepper und Gabelstapler. Die übers Jahr in Containern eingelagerten Teile der Bierburgen werden ausgepackt und aufgebaut.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 04:52 Uhr