Leute : William und Kate in Hamburg angekommen

Mit dem Zug aus Berlin sind Prinz William und Herzogin Kate in Hamburg angekommen. Nach drei Tagen in Deutschland steht für das royale Paar in Hamburg der Rückflug ins Vereinigte Königreich an. Vorher wartet noch ein vierstündiges Programm, an dem die Kinder laut offiziellen Angaben nicht teilnehmen. Erst kurz vor dem Rückflug gegen 17 Uhr sollen die Mini-Royals wieder dabei sein. Zum Auftakt ihrer Stippvisite in der Hansestadt besuchen Kate und William das Internationale Maritime Museum.

