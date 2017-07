Leute : William und Kate mit Termin-Marathon in Berlin

Mittagessen bei der Kanzlerin und Händeschütteln am Brandenburger Tor: Der britische Prinz William und seine Frau Kate haben ihre Deutschland-Visite mit einer Charme-Offensive in Berlin gestartet. Angela Merkel empfing ihren Besuch auf einem roten Teppich und führte William und Kate auf den Balkon des Kanzleramts. Danach konnten am Brandenburger Tor Fans und Schaulustige einen Blick auf das Paar werfen. Anschließend besuchten Kate und William das Holocaust-Mahnmal, später trafen sie in Marzahn Straßenkinder.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 18:15 Uhr