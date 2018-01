Jahreswechsel : Willkommen 2018! Menschen in Deutschland feiern Silvester

von dpa

erstellt am 01.Jan.2018 | 00:58 Uhr

Das Jahr 2018 ist da! Pünktlich um Mitternacht haben die Menschen in Deutschland das neue Jahr mit Feuerwerk und ausgelassenen Partys begrüßt. Laut Polizei verliefen die Feiern in den großen Städten bislang friedlich. Zur größten Silvesterparty Deutschlands waren Zehntausende ans Brandenburger Tor in Berlin gekommen. Dort unterhielten Stars wie Oli P., Conchita und die Band Höhner die Besucher. Nach den sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren und wegen der erhöhten Terrorgefahr wurden die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verstärkt.