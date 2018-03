Kriminalität : Winnenden gedenkt der Opfer des Amoklaufs vor neun Jahren

von dpa

11. März 2018, 03:42 Uhr

Am neunten Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden wird dort heute erneut der Opfer gedacht. Um 9.33 Uhr läuten in der Kleinstadt nahe Stuttgart für fünf Minuten die Kirchenglocken. Zu dieser Zeit war am 11. März 2009 der erste Notruf bei der Polizei eingegangen. Ein ehemaliger Schüler war in die Albertville-Realschule eingedrungen und hatte mit der Pistole seines Vaters acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen ermordet. Auf seiner Flucht erschoss der 17-Jährige drei weitere Menschen und schließlich sich selbst.