Wetter : Wintersturm «Toby» legt die US-Ostküste lahm

von dpa

22. März 2018, 11:49 Uhr

Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen hat ein Wintersturm die Ostküste der USA heimgesucht und in mehreren Bundesstaaten für heftigen Schneefall gesorgt. Die Warnungen vor Sturm «Toby» galten laut dem Nationalen Wetterdienst bis zum Morgen. In New York, Philadelphia, Washington und in anderen Gegenden war gestern der Unterricht an öffentlichen Schulen ausgefallen, auch Behörden waren geschlossen geblieben. Zahlreiche Flüge mussten laut der Webseite «Flightaware» gestrichen werden. Das Weiße Haus hatte alle Termine von Präsident Donald Trump abgesagt.