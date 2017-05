Fußball : Wolfsburg siegt auch in Braunschweig und bleibt in der Bundesliga

Der VfL Wolfsburg bleibt in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellen-16. der ersten Liga setzte sich in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig mit zwei Siegen durch. Dem 1:0-Hinspielerfolg ließen die Wolfsburger im zweiten Duell am Abend einen weiteren 1:0-Sieg folgen, der den Klassenerhalt sicherte. Der Portugiese Vieirinha erzielte im Auswärtsspiel das wichtige Tor für den Favoriten. Nach Gelb-Rot gegen Braunschweigs Maximilian Sauer in der 82. Minute war die Begegnung endgültig entschieden.

von dpa

erstellt am 29.Mai.2017 | 22:21 Uhr