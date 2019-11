Gesellschaft : «Wort des Jahres» wird bekannt gegeben

Avatar_prignitzer von dpa

29. November 2019, 01:47 Uhr

Die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt heute in Wiesbaden das «Wort des Jahres» 2019 bekannt. Mit der Aktion werden regelmäßig Begriffe gekürt, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres nach Ansicht der Jury sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Im vergangenen Jahr war es «Heißzeit» gewesen, 2017 hatte es «Jamaika-Aus» an die Spitze geschafft. Für einen Platz auf der Liste ist laut GfdS nicht die Häufigkeit entscheidend, sondern die Signifikanz und Popularität.