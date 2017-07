Natur : Wüstenartiges Gebiet in Brandenburg zieht Forscher an

Ein wüstenähnliches riesiges Gebiet in Brandenburg wird zur Versuchsfläche: Ein Forscherteam will dort die Aktivitäten von Flechten und Gräsern beobachten. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte sollen Versuchsflächen installiert werden, heißt es von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Der Kohlenstoffeintrag soll gemessen werden, um herauszufinden, wie viel Kohlenstoff diese biologischen Krusten binden. Ein Großbrand in den 1940er Jahren und die Nutzung als Truppenübungsplatz hatte auf der Fläche eine wüstenähnliche Struktur hervorgebracht.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 05:47 Uhr