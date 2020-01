Unternehmen : Zahl der Frauen in Topetagen deutscher Konzerne gestiegen

Avatar_prignitzer von dpa

10. Januar 2020, 08:12 Uhr

Frauen kommen in der Vorstandsetage deutscher börsennotierter Unternehmen allmählich voran. Allerdings dominieren nach wie vor Männer in der obersten Führungsebene, wie aus einer Auswertung des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervorgeht. Danach arbeiteten in den 160 Konzernen der Börsenindizes Dax, MDax und SDax zum Stichtag 1. Januar 2020 insgesamt 64 Frauen im Vorstand. Das waren sechs Managerinnen mehr als ein Jahr zuvor. Ihnen saßen 633 Männer gegenüber.