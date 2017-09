Parteien : ZDF-«Politbarometer»: 59 Prozent fänden Jamaika gut

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 09:50 Uhr

Eine klare Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage für die Bildung einer Jamaika-Koalition. 59 Prozent fänden ein Bündnis von Union, FDP und Grünen gut, 22 Prozent schlecht und 15 Prozent der Befragten ist es egal, ergab das ZDF-«Politbarometer». Demnach fänden nur 23 Prozent eine Fortsetzung der großen Koalition besser, hieß es im ZDF-«Morgenmagazin». 62 Prozent begrüßen es, dass die SPD in die Opposition gehen will, nur 29 Prozent sind dagegen. Auf die Frage, ob die AfD nach ihrem Einzug in den Bundestag langfristig erfolgreich sein wird, antworteten 72 Prozent mit Nein.