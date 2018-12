Kirche : Zehntausende werden zur Christmette im Petersdom erwartet

von dpa

24. Dezember 2018, 09:33 Uhr

Am Abend wird Papst Franziskus die Christmette im Petersdom zelebrieren. Zu dem Gottesdienst mit dem Oberhaupt der Katholiken werden Zehntausende Gläubige erwartet. Den traditionellen päpstlichen Segen «Urbi et Orbi» spendet Franziskus morgen, am ersten Weihnachtstag. In Bethlehem werden heute ebenfalls viele Christen erwartet. Von Jerusalem aus macht sich die traditionelle Weihnachtsprozession auf in den kleinen Ort im Westjordanland, der als Geburtsort Jesu verehrt wird.