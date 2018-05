Konflikte : Zeitung: Trump will alle US-Sanktionen gegen Iran

von dpa

08. Mai 2018, 17:52 Uhr

US-Präsident Donald Trump will nach einem Bericht der «New York Times» alle ausgesetzten US-Sanktionen gegen den Iran wieder einführen. Damit würden sich die USA praktisch aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen. Der Schritt wäre die härtest mögliche Gangart der USA in der Frage. Trump habe den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einem Telefonat entsprechend unterrichtet, berichtete die Zeitung. Trump wolle sogar zusätzliche Strafmaßnahmen einführen, hieß es weiter. Der US-Präsident will seine Entscheidung 20.00 Uhr MESZ verkünden.