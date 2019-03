Kriminalität : Zentralrat der Muslime fordert mehr Schutz für Moscheen

von dpa

19. März 2019, 20:06 Uhr

Nach dem islamfeindlichen Terroranschlag auf eine Moschee in Neuseeland mit 50 Todesopfern fordert der Zentralrat der Muslime besseren Schutz auch für Gemeinden in Deutschland. «Ich denke, Neuseeland ist ein Weckruf. Es ist aber nicht erst jetzt erkennbar, dass die Situation akut ist», sagte der Vorsitzende Aiman Mazyek in Berlin. «Viele Eltern berichten mir, dass sie Angst haben, ihre Kinder in die Moscheen zu bringen.» Mazyek lobte, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nehme das Problem ernst. Zuständig wären aber die Länder.