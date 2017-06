Brände : Zeuge: Menschen sprangen aus brennendem Hochhaus

Nach Angaben eines Augenzeugen sind in der Nacht Menschen aus dem brennenden Hochhaus gesprungen. Andere hätten versucht, sich mit Bettlaken abzuseilen, sagte ein Mann der BBC. Ein anderer Augenzeuge berichtete, er habe eine Familie lange Zeit an einem Fenster mit einem Handtuch am Fenster winken gesehen.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 08:55 Uhr