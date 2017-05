Regierung : Zügige Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein geplant

CDU, Grüne und FDP setzen bei ihren Koalitionsverhandlungen für ein «Jamaika»-Bündnis in Schleswig-Holstein auf zügiges Tempo. Bereits in knapp drei Wochen, am 13. Juni, soll der Entwurf des Koalitionsvertrags stehen. Das legten die Verhandlungsteams in ihrer ersten Runde in Kiel fest. Am 28. Juni will sich CDU-Landeschef Daniel Günther zum Nachfolger von Ministerpräsident Torsten Albig wählen lassen. «Ich bin überzeugt, dass Jamaika Großes für Schleswig-Holstein leisten kann», sagte Günther.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 13:14 Uhr