Demonstrationen : Zusammenstöße bei Demos in Rumänien - Viele Verletzte

von dpa

11. August 2018, 03:14 Uhr

Bei massiven Protesten gegen Rumäniens Regierung hat es am Abend gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gegeben. In Bukarest wurden dabei 440 Menschen verletzt, unter ihnen 24 Polizisten. Vor dem Regierungssitz setzte die Polizei Tränengas ein, mehrere Demonstranten wurden festgenommen. Zehntausende Menschen demonstrierten am Abend in verschiedenen Städten Rumäniens gegen Korruption und die sozialliberale Regierung. Allein in Bukarest gingen nach Angaben der Nachrichtenagentur Mediafax 20 000 Menschen auf die Straße.