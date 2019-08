Tennis : Zverev kämpft sich zu Fünfsatz-Erfolg bei den US Open

von dpa

27. August 2019, 23:52 Uhr

Alexander Zverev ist in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der beste deutsche Tennisprofi siegte in New York in fünf Sätzen gegen Radu Albot aus der Republik Moldau. Ebenfalls in die nächste Runde eingezogen sind Jan-Lennard Struff und Cedrik-Marcel Stebe. Bei den Damen schafften es Julia Görges und Andrea Petkovic.