Brände : Zwei Tote und elf Verletzte bei Brand in Hochhaus

Bei einem Feuer in einem Hochhaus bei Karlsruhe sind am Morgen eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Der Brand war laut Feuerwehr in einer Wohnung im siebten Obergeschoss ausgebrochen. Im selben Stockwerk fanden die Einsatzkräfte die Toten. Elf Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa drei Stunden löschen. Das Gebäude im baden-württembergischen Stutensee hat 13 Stockwerke.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 09:09 Uhr