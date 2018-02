Unfälle : Zwei Tote und viele Verletzte bei Unfall nahe Ochsenhausen

von dpa

04. Februar 2018, 22:48 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Süden Baden-Württembergs sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, berichtete ein Polizeisprecher. In den Unfall auf der Bundesstraße 312 in der Nähe von Ochsenhausen im Kreis Biberach waren laut Polizei drei Autos verwickelt. Demnach kam der Wagen einer Familie in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto der Getöteten zusammen. Ein drittes Fahrzeug fuhr in den Straßengraben. Zwei Insassen in dem Wagen verletzten sich leicht.