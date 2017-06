Brände : Zwölf Menschen sterben bei Hochhausbrand in London

Bei dem verheerenden Hochhausbrand in London ist die Zahl der Todesopfer auf 12 gestiegen. Das bestätigte Scotland Yard. Ob noch weitere Menschen ums Leben kamen, ist unklar. Mindestens 79 Patienten werden in Kliniken behandelt, 18 von ihnen sind in einem kritischen Zustand. Der Rettungseinsatz wird noch mehrere Tage dauern. Die Ursache des Brands ist weiter unklar. Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen, am frühen Morgen stand das Gebäude mit 24 Stockwerken im Stadtteil Kensington noch lichterloh in Flammen.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 18:49 Uhr