Testen Sie Ihr Wissen : Osterquiz: Fragen und Antworten rund um das Fest

Es ist wieder soweit und wir feiern Ostern. Warum feiern wir dieses Fest?

von svz.de

20. April 2019, 16:04 Uhr

Nach Weihnachten ist Ostern das wichtigste Fest in Deutschland. Jedes Jahr werden unzählige Eier ausgeblasen, bemalt und versteckt. Es gibt viele Bräuche, die mit dem Osterfest Hand in Hand gehen. Wie gut kennen Sie sich mit Ostern aus? Wussten Sie, dass nicht in jedem Land der Osterhase kommt? Testen Sie Ihr Wissen!