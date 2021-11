Ginseng-Drinks und Steinmehl : 113 Jahre: Die älteste Frau Deutschlands und das Geheimnis ihrer Vitalität

Josefine Ollmann, geboren 1908, lebt in einem Altenheim in Itzehoe und gilt als die älteste in Deutschland lebende Deutsche. 66 Jahre lang lebte sie in Kellinghusen – bis zum Alter von 107, allein in ihrer Wohnung.

Itzehoe | Wenn ein Mensch 100 Jahre alt wird, dann ist das eine tolle Sache – dass Menschen 100 Jahre alt werden, ist heutzutage im Norden allerdings nicht unbedingt eine Besonderheit. Die Statistik über das Alter führt in Schleswig-Holstein beispielsweise für das Jahr 2020 an der Spitze 135 Männer und sogar mehr als drei Mal so viele Frauen, nämlich 444, die d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.