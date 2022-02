Unerlaubte Spritztour : 13-Jähriger klaut Limousine seines Vaters und baut Unfall

Ein 13-Jähriger in Oldenburg hat sich für eine unerlaubte Spritztour die Autoschlüssel für die Limousine seines Vaters genommen und ist mitten in der Nacht losgefahren. Es kam zu einem schweren Unfall.

In Oldenburg hat ein 13 Jahre alter Junge in der Nacht zu Montag mit der teuren Limousine seines Vaters einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizeibericht hat der Teenager den Autoschlüssel aus der Wohnung der Eltern entwendet und ist mit dem Audi A8 losgefahren. An einer Querstraße missachtete er die Vorfahrt eines anderen Autos, es kam zum...

