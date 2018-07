Attacke in belebter Straße : 14 Verletzte und eine Tote bei Schüssen in Toronto – Schütze tot

Bei einer Schießerei im kanadischen Toronto sind am Sonntagabend 14 Menschen verletzt worden, eine Frau starb.

von dpa

23. Juli 2018, 07:04 Uhr

Toronto | In der kanadischen Großstadt Toronto sind am späten Sonntagabend (Ortszeit) 14 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Eine Frau sei gestorben, ein Mädchen sie in kritischem Zustand. Der Schütze sei tot, teilte die Polizei der Millionenmetropole auf Twitter mit. Der Sender CBC News berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben, es habe mehrere Todesopfer gegeben. Die Schüsse fielen demnach auf einer belebten Straße im Stadtteil Greektown.

Unter den Verwundeten seien mehrere Schwerverletzte, berichteten unter anderem die "Toronto Sun" und der lokale Radiosender 680 News unter Berufung auf Rettungskräfte. Auch ein Kind sei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Tatort erstreckt sich den Berichten zufolge über mehrere Häuserblocks.

Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.