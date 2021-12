Video kommt ins Netz : 15 Minuten: Joko und Klaas geben Sendezeit an Olaf Scholz

Joko und Klaas haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen und über die Corona-Pandemie informiert. Ihr Stargast: Olaf Scholz

Berlin | Seit Wochen wird Olaf Scholz dafür kritisiert, dass er zu wenig Präsenz in der Corona-Debatte zeigt. Nun hat der voraussichtlich nächste Kanzler einen überraschenden Primetime-Auftritt hingelegt: bei Joko und Klaas. Scholz wirbt bei ProSieben fürs Impfen Am Dienstagabend hatten die ProSieben-Entertainer in ihrer Show „Joko und Klaas gegen ProSie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.