USA : 15 Tote bei schwerem Crash in Südkalifornien

Horrorunfall nahe der Grenze zu Mexiko: Ein voll besetztes Auto prallt mit voller Wucht mit einem Lkw zusammen. Als die Polizei am Unfallort eintrifft, findet sie mehr als ein Dutzend Menschen tot auf.

El Centro | Bei einem schweren Unfall mit einem Lastwagen und einem Geländewagen in Südkalifornien sind nach Angaben eines Ärzteteams 15 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen seien verletzt worden, sagte Judy Cruz von der Notfallabteilung des Krankenhauses Regional Medical Center in der Stadt El Centro in einer Pressekonferenz. Ihren Angaben zufolge be...

