Bronx : 19 Tote bei Wohnhausbrand in New York

In der Bronx in New York ist in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Den Behörden zufolge gibt es viele Todesopfer.

New York | Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben des Bürgermeisters Eric Adams 19 Menschen getötet worden. Viele Menschen wurden zudem schwer verletzt, sagte Adams am Sonntag dem Sender CNN. Die Behörden hatten zuvor von mindestens 31 Schwerverletzten gesprochen, die in Krankenhäuser gebracht wurden. Die meis...

