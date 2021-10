Flugrekord : 19-jährige Pilotin fliegt um die Welt

Zara Rutherford hat sich einiges vorgenommen - um genau zu sein, die ganze Welt. Als jüngste Pilotin ist die 19-Jährige dabei, die Erde zu umrunden. Nicht alles verläuft dabei ganz nach Plan.

Nome | Zara Rutherford friert. „Es ist ziemlich, ziemlich kalt hier“, sagt die 19-Jährige in die Kamera ihres Laptops. Kein Wunder: Die Pilotin, die als jüngste Frau alleine die Welt umrunden will, sitzt zum Zeitpunkt des Gesprächs mit der Deutschen Presse-Agentur seit Tagen in Alaska fest. Der Grund: Ihr Visum für den Weiterflug nach Russland war abgelau...

