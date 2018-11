Geburtstag der ISS : Astro-Alex: "Die großartigste Maschine, die je gebaut wurde"

View this post on Instagram

California dreaming. One of my favourite orbits is down along the West Coast of USA, from Alaska to the Andes. We fly this route once a day. --- California dreaming. Einer meiner Lieblingsorbits geht von Alaska entlang der Westküste der USA bis über die Anden. Wir fliegen diese Route jeden Tag einmal. . : ESA/NASA-A.Gerst . #Horizons #CaliforniaDreaming #California #WestCoast #Alaska #Andes #Space #EarthViews #Flying #Astronaut #ESA #ISS