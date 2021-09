Rekordsommer in Europa : In Deutschland schwer zu glauben: 2021 heißester EU-Sommer aller Zeiten

Während in Deutschland schon früh die Übergangsjacken aus dem Schrank geholt wurden, herrschten in anderen EU-Ländern teils verheerende Hitzewellen: Der Sommer 2021 war der heißeste aller Zeiten in Europa.

Brüssel | Europa hat im Jahr 2021 laut EU-Daten den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Die durchschnittliche Temperatur von Anfang Juni bis Ende August habe fast ein Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 gelegen, teilte am Dienstag das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der Europäischen Union mit. Es verwies unter anderem...

