Krankheiten : 24-jährige Krebsforscherin Hinze mit Preis ausgezeichnet

Sie ist eine der jüngsten Ärztinnen an der Medizinischen Hochschule Hannover und hat bereits eine Reihe an Auszeichnungen gewonnen. Was treibt Laura Hinze an?

Die 24-jährige Krebsforscherin Laura Hinze von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist am Montag mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis 2022 ausgezeichnet worden. Die junge Ärztin erhielt den Preis nach Angaben der Paul Ehrlich-Stiftung für ihren „bedeutenden Beitrag zum Verständnis der Signalübertragung in Krebszellen“. H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.