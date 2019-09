Bei Hannover : 250 Reisende betroffen: ICE auf offener Strecke evakuiert

Ein technischer Defekt, den die Betroffenen bestimmt nicht so schnell vergessen werden.

17. September 2019, 05:12 Uhr

Hannover | Wegen eines technischen Problems haben rund 250 ICE-Reisende am Montagabend bei Hannover auf offener Strecke den Zug wechseln müssen. Der ICE war auf dem Weg von Berlin nach Köln in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hannover-Leinhausen liegen geblieben, wie ein Sprecher der Bahn am frühen Dienstagmorgen sagte.

Vor der Evakuierungsaktion war der Versuch gescheitert, den Zug abzuschleppen. Die Passagiere reisten mit einer Verspätung von drei Stunden weiter, nachdem sie über Leitern in das Gleisbett und von dort aus in einen auf den Nachbargleisen geparkten Ersatzzug gestiegen waren. Es kam niemand zu Schaden. Auf andere Zugverbindungen wirkte sich der ICE-Defekt nicht aus.