Berlin : 3000 Menschen feiern „Freedom Dinner“ am Flughafen Tegel

Berlin | Rund 3000 Menschen sind in Berlin zu einem großen Picknick an ungewöhnlichem Ort zusammengekommen. Auf einer Start- und Landebahn des früheren Flughafens Tegel nahmen sie an Tischen Platz, die so aufgestellt waren, dass sie aus der Luft betrachtet den Schriftzug „Berlin loves you“ (Berlin liebt Dich) und ein großes Herz zeigten. Für Speis und Trank...

