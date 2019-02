Tödliche Messerattacke in Frankfurt : 32-Jährige vermutlich von Ex-Freund niedergestochen

In Frankfurt ist eine junge Frau Opfer einer tödlichen Messerattacke geworden. Mutmaßlicher Täter ist ihr Ex-Freund.

von afp

18. Februar 2019, 12:20 Uhr

Frankfurt am Main | In Frankfurt am Main ist eine 32-jährige Frau in einer Hofeinfahrt getötet worden. Als Tatverdächtiger wurde in der Nacht zum Montag ihr Ex-Freund in Südhessen festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde demnach mit einem Messer attackiert.

Anwohner hatten im Frankfurter Stadtteil Bockenheim am späten Sonntagabend Schreie gehört und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten war die 32-Jährige bereits tot.



Mehrere Messerattacken

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst. Der 35-Jährige konnte aber zwei Stunden nach der Tat in Südhessen von Polizisten festgenommen werden. Er soll noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Es war nicht die einzige Messerattacke am Wochenende. In Lingen im Emsland zogen zwei Männer eine 44-Jährige vom Fahrrad, stachen mehrfach auf sie ein und verletzten sie schwer. Ein weitere Angriff ereignete sich in Nürnberg. Dort fügte ein Täter einer 21-Jährigen auf ihrem Nachhauseweg vom Feiern mehrere Stiche in den Oberkörper zu.

