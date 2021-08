RKI-Zahlen : 3206 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz steigt

Der Inzidenzwert steigt weiterhin leicht an. Schon bald sollen allerdings andere Werte, wie zum Beispiel die Zahl der coronabedingten Krankenhauseinweisungen, stärker berücksichtigt werden.

Berlin | Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter leicht an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute Morgen lag sie bei 21,2 – am Vortag hatte der Wert 20,4 betragen, beim jüngsten Tiefststand vor gut einem Monat 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3206 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, ...

