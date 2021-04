Nachwehen der Reaktorkatastrophe : 35 Jahre Tschernobyl: „Die Menschen waren ahnungslos“

Am 26. April 1989 ereignete sich die Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl. Die Folgen in Belarus sind bis heute drastisch.

Minsk | "Als die Tschernobyl-Katastrophe passierte, war ich zwölf Jahre alt. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater von einer Dienstreise aus Moskau nach Hause kam und mir meine Mutter sofort Jod gegeben hatte. Am anderen Tag durfte ich draußen kein Fußball mehr spielen. Das war mein erstes frustrierendes Erlebnis mit Tschernobyl“, erzählt Alexey Nesterenko...

